مصرع طفل سقط من الطابق 11 بفناء مدرسة في الدقهلية

لقى طفل يبلغ من العمر 5 أعوام، في الدقهلية، اليوم، مصرعه، إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الحادي عشر خلال لهوه وسقوطه بفناء مدرسة طلخا الإعدادية للبنات، ونقلته سيارة إسعاف الى مستشفى المنصورة التخصصي «العام القديم» وتبين وفاته، وجرى وضعه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط طفل من الدور 11

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفل بفناء مدرسة طلخا الاعدادية للبنات من شرفة منزله المطلة على المدرسة بالطابق الحادي عشر، وحالته خطرة.

وهرعت سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط طفل لم يبلغ من العمر 5 أعوام بفناء المدرسة، وبه كسور بالجمجمة واشتباه نزيف حاد، وتوفى فور وصوله إلى مستشفى المنصورة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

استدعاء أهلية الطفل لسؤالهم في وفاته

وجرى استدعاء أهلية الطفل وسؤالهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الحادث.