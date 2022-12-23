«عبدالله» موهبة «كابيتانو مصر» يحتفل بهدفه بصورة والده: كان نفسي يشوفني لعيب كورة

لفت لاعب يدعى «عبدالله» أنظار مدربي برنامج «كابيتانو مصر»، وذلك خلال اختبارات التدريب تحت يد أحد المدربين، حيث أهدر العديد من الفرص أمام المرمى والتي كانت كفيلة بإحباط أي لاعب، ولكن في النهاية أحرز هدفا جذب اهتمام أحمد الكاس.

وعلق الكابتن أحمد الكاس، على موهبة «عبدالله»، من الغربية، قائلا إنه اهتم باللاعب وجذب أنظاره منذ البداية، فكان يلمس الكرة بشكل جيد ويستطيع السيطرة عليها، وتحركه جيد ولديه رؤية.

الكاس: عبدالله قالي كان نفسي أبويا يشوفني لعيب كورة

وتابع: «بعد إحراز اللاعب الهدف وجدت أنه يظهر شيئًا لا أعرف ما هو، وكان مُنهارا، وعندما ذهبت له لمعرفة السبب،فتبين أنها صورة والده المتوفى، وقال كان نفسي أبويا يشوفني إني لعيب كورة».

وواصل: «في هذه اللحظة استرجعت ذكرياتي مع والدي، وشعرت بالأبوة».

من جهته قال اللاعب «عبدالله» إنه تمنى إحراز هدف، وإهداءه لوالده الراحل، وهو ما تحقق بالفعل وحققت حلمه.