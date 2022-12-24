رئيس جامعة القاهرة: تطوير منظومة التعليم لمواكبة متطلبات جامعات الجيل الرابع

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حول تطوير منظومة العملية التعليمية بجامعة القاهرة والتي تمت لمواكبة متطلبات جامعات الجيل الرابع وأحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية، والذي تم من خلال محاور أساسية، أهمها استحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية، وعقد اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية، وتجديد طرق واستراتيجيات التعلم والامتحانات.

واستعرض التقرير نجاح جامعة القاهرة في استحداث وتطوير 1778 من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات والدرجات العلمية بمختلف أنواعها لكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا على مستوى 28 كلية ومعهد بنظام الساعات المعتمدة وأنظمة التعليم الإلكتروني والمدمج والهجين والأوروبي، منها هذا العام فقط 136 برنامج ولائحة ودرجة علمية.

منظومة العملية التعليمية

واستهدفت عملية تطوير منظومة العملية التعليمية التوسع في برامج تخصصات وظائف المستقبل، وفق متطلبات سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وتوجهات الوطن، وتضمنت استحداث البرامج الدراسية المميزة وعقد اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة مع جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة كامبردج، وشنغهاي جياو-تونج والتي تحتل المرتبة 56 على مستوى العالم، وكولون، والسوربون، وويست فرجينيا.

وأوضح التقرير نجاح جامعة القاهرة في تطوير طرق واستراتيجيات التعلم والامتحانات من خلال العديد من الإجراءات، من بينها إطلاق مبادرة سد الفجوة المعرفية مع الجامعات والمراكز والمجلات البحثية العشرة الأولى على مستوى العالم، وإنشاء منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية (Smart CU) التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، بالإضافة إلى إدخال نظام التعليم المدمج لأول مرة في مصر ، وإدخال نظام الامتحانات الموضوعية وتطوير نظام الاختيار من متعدد، وإطلاق مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال ورقيا وإلكترونيا بـ 3 لغات «العربية والإنجليزية والفرنسية» وتعميمها للدراسة على كل كليات ومعاهد الجامعة.

ووقعت جامعة القاهرة عدد من اتفاقيات التعاون مع جامعات عربية وأجنبية تستهدف تحقيق التعاون بين الجامعة وكلياتها وكبرى المؤسسات والجامعات الدولية المرموقة من بينها؛ برتوكول التعاون مع جامعة ويست فرجينيا، ودراسة التعاون مع جامعة بيركلي وعدد من الجامعات الأمريكية المرموقة، بالإضافة الى دراسة عدد من المشروعات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الصينية، واعتماد الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون مع جامعة محمد بن زايد، ومذكرة التفاهم بين كلية العلوم والمرصد الفلكي الوطني لليابان في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب بكلية العلوم.

كما تم توقيع مذكرة التفاهم بين كلية الهندسة وجامعة ايست نانجين بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة وجامعة مانشستر ببريطانيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة نانجينج بالصين الشعبية في المجالات الثقافية الأكاديمية، وبروتوكول التعاون بين كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وتوقيع مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة 1000 سراييفو بالبوسنة والهرسك، ومذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية (جامعة الدول العربية).

بروتوكول تعاون

ووافقت الجامعة على بروتوكول التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والكلية الحربية، وتجديد الاتفاقية المبرمة بين كلية الآداب وجامعة طوكيو للدراسات الأجنبية باليابان، واتفاقية التعاون بين كلية العلوم وجامعة السوربون بفرنسا، واتفاقية التعاون بين كلية العلوم وجامعة لوران بفرنسا، وبروتوكول التعاون بين كلية التمريض والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وفي إطار حرص الجامعة على تطوير نظم الدراسة بكلياتها تم تعديل عدد من اللوائح الدراسية بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، إذ تم على سبيل المثال في كلية الآداب إجراء التعديلات الخاصة بلائحة الدبلوم المهني في إدارة مشروعات التحول الرقمي بنظام التعليم المدمج لمدة عام دراسي واحد (فصلين دراسيين) وإجراء بعض التعديلات على لائحة 2018 نظام الفصلين لمرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة.

وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أقرت الجامعة تغيير مسمى اللائحة الأساسية للدبلوم المهني البيني في إدارة وتنمية الموارد المالية للمؤسسات لتصبح اللائحة الدراسية للدبلوم المهني البيني في إدارة وتنمية الموارد المالية للمؤسسات بين قسمي الاقتصاد والإدارة العامة بالكلية، وكذلك تعديل اللائحة الداخلية للكلية بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، وإجراء بعض التعديلات على لائحة برنامج ماجستير الحكومة ومكافحة الفساد بالكلية، وتعديل بعض بنود لائحة الدراسات العليا بكلية الطب البيطري، واعتماد لائحة الدكتوراه في تاريخ الفن بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآثار.

واستحدثت جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة أكثر من 300 برنامج دراسي بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكتروني المُدمج والنظام الأوروبي، وفق أحدث المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل بما يُتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل ويتوافق مع توجهات الدولة المصرية.

وتستهدف البرامج الدراسية المُستحدثة بجامعة القاهرة دعم احتياجات الوطن وإمداد المجتمع المصري بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث، من خلال إكساب الطلاب المعارف الجديدة وتأهيلهم لوظائف المستقبل، وربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، والمنافسة مع البرامج المُناظرة بالجامعات المحلية والدولية، وتدخل هذه البرامج ضمن مراحل التنسيق المختلفة لطلاب الثانوية العامة وفقًا للنتائج المُعلنة لها.

ومن هذه البرامج على سبيل المثال، في كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية وافقت جامعة القاهرة على استحداث عدد من البرامج المهنية وهي برنامج الإحصاءات التطبيقية (ماجستير ودكتوراه) وبرنامج التحليل القياسي للسلاسل الزمنية (دكتوراه).

وفي كلية الآداب وافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء برنامج علوم البيانات لمؤسسات المعلومات بنظام الساعات المعتمدة، ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير التنمية الثقافية، وبرنامج دكتوراه التنمية الثقافية، كما وافق المجلس على إنشاء دبلوم مهني لدراسات الصورة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة، وإنشاء الدبلوم المهني في إدارة مشروعات التحول الرقمي بمركز الجامعة للتعليم المدمج «قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات»، كما تمت الموافقة على إنشاء دبلوم تخصصي في اللغويات التطبيقية الحديثة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها لمدة عامين.

وفي كلية طب قصر العيني، وافق مجلس الجامعة على إنشاء 6 دبلومات مهنية متقدمة متخصصة في طب وجراحة عيون الأطفال والحول تحت مسمى: طب وجراحة العين في الأطفال والحول، وطب وجراحة الحول، وطب وجراحة المياه البيضاء عند الأطفال، وطب وجراحة المياه الزرقاء عند الأطفال، وطب وجراحة تجميل عيون الأطفال، وطب شبكية الأطفال.

ووافق المجلس على لائحة البكالوريوس الخاصة ببرنامج علوم وتكنولوجيا البيئة بكلية العلوم، واستحداث 18 دبلوم مهني بكلية طب قصر العيني، تواكب التطور المستمر لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتساهم في تقديم خريجين على مستوى عال من الكفاءة المهنية والتدريبية.

وهذه الدبلومات المهنية الجديدة التي تم استحداثها بكلية الطب هي: استخدامات الموجات الصوتية في فحص الجهاز العصبي، واستخدامات الليزر في علاج وتجميل الجلد، والتبرع بالأعضاء وزراعتها، واستخدام الموجات فوق الصوتية في فحص الأم والجنين، وباثولوجيا الجلد، وجراحة الثدي، ومهارات الجلد التجميلية، ومهارات جراحة القدم والكاحل، والإعداد العملي لطبيب الطب الرياضي، وجراحة اليد، والتكاثر البشري المساعد، وجراحات السمنة، وتصوير وتشخيص أشعة القلب والأوعية الدموية، ومسالك الأطفال، وعلاج أمراض وتشوهات عظام الأطفال، وتشخيص أمراض القلب بالموجات فوق الصوتية، والتصوير التشخيصي والتقنيات التداخلية للثدي، والأطفال حديثي الولادة.

واستحدثت جامعة القاهرة برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بكلية العلوم في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، إذ تم استحداث برنامجي «علوم وتكنولوجيا البيئة، والعلوم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية» طبقًا لاتفاقية الجامعة مع وزارة البيئة والبنك الدولي، وبالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي (COP27).