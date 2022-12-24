انتداب لجنة فنية هندسية لمعاينة آثار حريق خط الغاز في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق انتداب لجنة فنية هندسية من جامعة القاهرة لمعاينة آثار حريق خط الغاز الذي شب أمس أسفل كوبري النادي الأهلي في تقاطع شارع حسن المأمون وأحمد فخري، لبيان آثار الحريق على الكوبري والأعمدة الخرسانية والكمرات الحديدية المحملة على الأعمدة، وموافاة النيابة بما أسفر عن تقرير الفحص الفني.

التحريات

كما قررت جهات التحقيق تكليف المباحث بإعداد تحرياتها لبيان أسباب الحريق الذي نتج عن حدوث كسر في ماسورة الغاز أسفل كوبري النادي الأهلي.

ومن جهتها فتحت محافظة القاهرة تحقيقًا إداريًا لبيان أسباب كسر ماسورة الغاز لاتخاذ ما يلزم قانونًا في حالة وجود تقصير من جانب الجهات الإدارية المشرفة على الغاز.

تفاصيل الغاز

وأعلنت محافظة القاهرة أمس أنَّ غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادي الأهلي في تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع احمد فخرى بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز.

وانتقل لموقع الحادث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز وشركات المرافق وتمّ إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة.

وأكّد محافظ القاهرة، أنَّ قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق وإجراء عمليات التبريد دون وفيات أو إصابات، وجار إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز .