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«الداخلية»: تحرير 428 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:18 م | السبت 24 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء تم تحرير (428) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (428) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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