أخبار الذهب اليوم.. انخفاض واضح في الأسعار بالسوق المحلية

وسجلت أسعار الذهب المحلية انخفاضا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1690 جنيها للجرام، كما سجل عيار 24 مبلغ 1931 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 1449 جنيها، وعيار 14 بـ 1127 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، تتوقع مجموعة من البنوك والأسواق أن الهبوط في أسعار الذهب يكون في 2023، إذ تبدأ أسعار الفائدة المرتفعة في التراجع، لكن الركود لم يتم الوصول إليه، على الرغم من مرور الاقتصاد الأمريكي بحالة الجمود العام المقبل بعد دورة رفع أسعار الفائدة السريعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت مؤسسة «جولدن إيرا»، للأبحاث في مجال الذهب، أن آخر موعد متوقع لانتهاء رفع الفائدة سيكون في الربع الثاني من 2023، وتخرج بيانات مهمة في الربع الأول تخبرنا أن الركود قد يحيط بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أن معدل البطالة يعاود الارتفاع مرة أخرى، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

شهدت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعا ملحوظا، خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي ظهرت فيه بيانات تباطؤ في التضخم الأمريكي، التي يمكن أن تؤدي إلى عدم اتخاذ قرارات من مجلس الاحتياطي نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.2%، إذ وصل إلى 1796.53 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% لتبلغ 1804.2 دولار.

وخلال تداولات الأسبوع بشكل عام، ارتفع سعر الذهب بنحو 0.2% مقارنة بالأسبوع السابق له، في أفضل أداء خلال ثلاثة أسابيع.