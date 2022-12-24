تشييع جثمان طالبة بجامعة جنوب الوادي.. توفيت أثناء الامتحان العملي

شيع المئات من الأهالي وطلاب جامعة جنوب الوادي، مساء اليوم، جثمان طالبة بالفرقة الثانية كلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي، توفيت متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية، أثناء تأدية الامتحانات العملية بالكلية.

وفاة طالبة بكلية التربية الرياضية في قنا

وأقيمت صلاة التجنيز بكنيسة الشهيدة دميانة في منطقة الشؤون بمدينة قنا، وتم دفنها في مدافن كنيسة البطرسية ذات المنطقة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرتها وزملائها الطلاب.

وقالت فاطمة أحمد، طالبة بكلية التربية الرياضية في جامعة جنوب الوادي، إن زميلتها «دميانة» كانت محبوبة بين زملائها وعرف عنها الأدب والأخلاق، وإن خبر وفاتها صدمة على الجميع.

وفي بيان صحفي لاتحاد طلبة كلية التربية الرياضية، قال: «نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالبة، دميانة إبرام الطالبة بالفرقة الثانية التي توفاها الله ولجميع الإخوة والأخوات الأصدقاء الأعزاء.. سائلين الله أن يقدس روحها الغالية وأن يلهم أهليتها ومحبيها الصبر والسلوان».

بلاغ بوفاة طالبة بسبب أزمة قلبية

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وفاة دميانة إبرام، طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية في جامعة جنوب الوادي، مقيمة بمدينة قنا، وذلك بعد أن أصيبت بأزمة قلبية، أثناء امتحان العملي.

وضعت جثة الطالبة في مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة.