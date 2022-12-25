عضو بـ«الكاثوليكية»: وجود رموز إسلامية احتفالية الميلاد تأكيد لوحدة مصر

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، بعيد الميلاد المجيد، حيث أقيم القداس الإلهي مساء أمس بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، الذي ترأسه البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركه الأنبا باخوم، النائب البطريركي، ولفيف من الكهنة بالكنيسة الكاثوليكية.

وعلى هامش الاحتفال، قال المهندس فيكتور فكري، عضو مجلس الكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، لـ«الوطن»، إنّ الشعب المصري نسيج واحد، وحضور شخصيات دينية إسلامية للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد يأتي تأكيداً على إتحاد المصريين في الإنسانية ، وفي الإيمان بإله واحد.

وأضاف أنّ في كل مرة تحتفل فيها الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد نكرر دعوة الكتاب المقدس الحياة في سلام لانه هذا هو سر الفرح «المجد لله في الأعلي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة» وحتى نطبق هذه الآية ونشعر بالفرح يجب أن يكون هناك سلام.

وأشار إلى أنّ الله خلق جميع البشر، وجعلهم مختلفين ثقافيًا ودينيًا، لاثراء المجتمع بأن يكون متعدد الثقافات والاتجاهت، وفي نفس الوقت متعايشين، موضحًا أن رسالة الأدبان واحدة وهي حب الخير للآخر، وأن نعيش في سلام وأن ألا نتعدى على الآخر.

وتابع عضو مجلس الكنيسة الكاثوليكية، بأنّ علاقة الإنسان بربه هي سرية، وأن ما يهم هو الأفعال التينظهرها للآخرين والتي تعكس قيم الإيمان الحقيقة، وهو ما يظهر من خلال مشاعر المحبة والتآخي بين الحاضرين الذين اختلفوا في الدين واجتمعوا على محبة السيد المسيح.

وشدد على أن مثل تلك اللقاءات هي تبث روح المحبة وقبول الآخر واحترام الاختلاف، مضيفاً أننا ندعو الله أن يعيش المجتمع المصري بكل أطيافه في سلام.