توقعات حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار وشبورة ونشاط للرياح

سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، ونشاط للرياح، وشبورة مائية على الطرق، جاءت ضمن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الاثنين حتى الأربعاء المقبل.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

أكدت الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس الممطر غدا الاثنين على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، والسواحل الشرقية وشمال سيناء وخليج السويس ومدن القناة على فترات متقطعة.

وفي حالة طقس الثلاثاء، ظهور الشبورة المائية في الصباح البـــاكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـــاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على جنوب الوجه البحري ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر والسواحل الشرقية للبلاد.

كما يسود يوم الأربعاء المقبل، طقس غائم جزئيا على معظم الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على نشاط على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 26-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 27-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12.

درجات الحرارة الأربعاء 28-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12.