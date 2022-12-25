الداخلية تواصل تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، سواء بطاقات الرقم القومي، أو المُصدرات المُميكنة، وذلك بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا، وأسفرت القوافل عن استخراج 10958 بطاقة و20663 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.

تلبية طلبات المواطنين في أماكن تواجدهم

في هذا السياق، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم، وذلك على أرقام المركز المختصرة «15340» لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و«15341» لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، حيث أسفرت عن استخراج وتوصيل 456 بطاقة رقم قومي و194 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

مأموريات فنية وقانونية

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية والجهات الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ306 مواطنين ومواطنات.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بقرى مركزي أشمون والشهداء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ265 مواطنة.

وتم استقبال الحالات الإنسانية لكبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ200 مواطن ومواطنة.

ولاقت الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي، من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.