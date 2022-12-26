جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي الأزهري في السويس

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، جدول ومواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول والتي تنطلق في الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 1 يناير 2023 وتستمر حتى الأربعاء 11 يناير.

وتضمن البيان الصادر عن المنطقة الأزهرية بالسويس أن جدول الصف الأول الثانوي على النحو التالي:

جدول الصف الأول الثانوي

الأحد 1 يناير: الفترة الأولى امتحان مادة الفقه زمن اللجنة ساعة ونصف، علم النفس الفترة الثانية وزمن الإجابة ساعة ونصف.

الاثنين 2 يناير: البلاغة زمن اللجنة ساعة ونصف، المنطق لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 3 يناير: القرآن الكريم لمدة ساعة ونصف، مادة الصرف زمن اللجنة ساعة ونصف.

الأربعاء 4 يناير: اللغة الأجنبية الأولى ساعتين ونصف، والإنشاء لمدة ساعة.

الخميس 5 يناير: الجغرافيا زمن الإجابة ساعة ونصف، الثقافة الإسلامية لمدة ساعة ونصف.

الأحد 8 يناير: الأدب والنصوص والمطالعة زمن الإجابة ساعة ونصف، التربية الفنية لمدة ساعة.

الإثنين 9 يناير: النحو زمن الإجابة ساعة ونصف، التوحيد فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 10 يناير: التفسير وعلومه زمن الإجابة ساعة ونصف، التاريخ لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 11 يناير: الحديث وعلومه زمن الإجابة ساعة ونصف، اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.