بعد قرار وقف التعاملات المالية مع أسقف حلوان.. من هو الأنبا بسنتي؟

أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بمنع التعاملات المالية مع الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، ووفق البيان الرسمي الصادر عن الكنيسة القبطية جاء السبب حالة الأسقف الصحية، فمن هو الأنبا بيسنتي؟

من هو الأنبا بسنتي؟

وفق ما ذكر بمجلة الكنيسة، وُلد الأنبا بسنتي في 8 يونيو 1941 في قرية الاخصاص بمركز الصف في محافظة الجيزة، حصل على بكارليورس زراعة من جامعة القاهرة عام 1962، ثم ماجستير في الكيمياء الحيوية 1969، وقد عمل باحثًا في مركز البحوث الزراعية لمدة 8 سنوات.

رحلة رهبنة الأنبا بسنتي

خدم بكنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا، حتى قرر في أحد أيام 1970 طلب الرهبنة، فتوجه إلى دير أبو مقار، ثم تحول إلى دير الأنبا بيشوي باسم رهباني الراهب بسنتي.

وتم ترقيته كقس في نوفمبر 1972، ثم قمص في يوليو 1875، وتم عينه أمين للدير عام 1973، وفي عهد البابا شنودة تم تعينه مشرف على كنيسة العذراء عام 1974، ثم عمل كمشرف روحي على الكلية الإكليريكية عام 1975، وانتدب للعمل بالتدريس في كلية سان مارك بالإسكندرية عام 1975، ثم خدم لمدة عامين في كنائس المهجر وتحديدًا في أستراليا وكندا عام 1977.

تم عينه البابا الراحل شنودة الثالث كسكرتير خاص في نوفمبر 1980، ثم ترقي لدرجة أسقف عام في يوليو 1986، ثم أسقف على إيبارشية حلوان والمعصرة و15 مايو في مايو 1988.

مواقف الأنبا بسنتي السياسية

كان للأنبا بسنتي دور واضح في الحياة السياسية في بداية الألفينات كان له موقف واضح من القضية الفلسطنية، حيث دعم الفدائيين كنوع من أنواع المقاومة، وكان رافضًا لدعاوي فرض الحماية الدولية على مصر وقال نصًا في أحد حوارته: «طول عمر حمايتنا من ربنا وبلدنا، ولا يمكن أن تكون هناك حماية للأقباط في بلدهم من دول أخرى أو منظمات أجنبية».

وطالب بإصدار قانون دور العبادة الموحد في أسرع وقت عام 2011، وكان يري أن إصدار مثل هذه القوانين من شأنها أن تخمد أي فتن طائفية.