إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى كوبري الأوسطي

أصيب 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى كوبري الأوسطي في اتجاه الطريق الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود مصادمة ومصابين أعلى كوبري الأوسطي في اتجاه الطريق الصحراوي.

كدمات وجروح

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة الميكروباص قيادة محمد أنور، 45 سنة، سائق، ومقيم في العياط، ومصاب بكسر بالكتف والفخذ الأيسر وجروح بالرأس، انفجر الإطار الخلفي الأيمن ما أدى لانقلاب السيارة، ونتج عنها إصابة 7 أشخاص من الركاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عدا كريمته «ليلى»، 18 سنة، حيث أصيبت بجروح قطعية بالرأس، وتم رفع آثار الحادث ونقل المصابين لمستشفى أكتوبر العام.