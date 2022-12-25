تفاصيل مصرع عامل بناء إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالخانكة

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن عامل بناء لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء العمل في أحد العقارات بمنطقة القلج مركز الخانكة فمات في الحال وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبسؤال نجل المتوفى، أكد ما جاء في التحقيقات والتحريات، مشيرا إلى أن والده يعمل عامل بناء ويقوم هو بمساعدته وأثناء عمله بأحد العقارات اختل توازنه وهو أعلى السقالة الخشبية وسقط أرضا وحدثت إصابته التي توفي على أثرها، حيث صرح بدفن جثة المتوفى وطلب تقرير أعمال الطب الشرعي والتشريح.

وكان عامل بناء قد لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بسبب اختلال توازنه أثناء عمله بالقلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وفاة عامل بناء أثناء العمل بالخانكة

جرى نقل الجثة لمستشفى المطرية، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من مستشفى المطرية باستقبال شخص مصاب بنزيف بالبطن والصدر ادعاء سقوط من علو بمنطقة القلج دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «أ م س»، 52 عاما، عامل بناء، بنزيف بالبطن والصدر بسبب سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله، واختل توازنه وسقط أرضا بمنطقة القلج دائرة المركز، وجرى نقل المصاب لمستشفى المطرية لتقديم العلاج إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.