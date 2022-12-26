جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمنيا.. تبدأ 14 يناير

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، للفصل الدراسي الأول 2022 - 2023، والتي تبدأ 14 يناير المقبل وتنتهي في 25 من نفس الشهر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية تعليم محافظة المنيا جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، كالآتي:

1- السبت 14 يناير.. من 8 إلى 11 صباحا اللغة العربية، ومن 11:15 إلى 12:45 ظهرا الأحياء.

2- الاثنين 16 يناير.. من 8 إلى 11 صباحا الرياضيات، ومن 11:15 إلى 12:45 ظهرا التاريخ.

3- الأربعاء 18 يناير.. من 8 إلى 9:30 صباحا اللغة الأجنبية الثانية، ومن 9:45 إلى 11:15 صباحا الكيمياء.

4- الأحد 22 يناير.. من 8 إلى 9:30 صباحا الفيزياء، ومن 9:45 إلى 11:15 الجغرافيا.

5- الثلاثاء 24 يناير.. من 8 إلى 10:30 صباحا اللغة الأجنبية الأولى، ومن 10:45 إلى 12:15 ظهرا الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

1- الأحد 15 يناير.. من 8 إلى 11 صباحا اللغة العربية «علمي وأدبي»، ومن 11:15 إلى 1:45 ظهرا تطبيقات الرياضيات «علمي»، ومن 11:15 إلى 1:15 ظهرا الجغرافيا «أدبي».

2- الثلاثاء 17 يناير.. من 8 إلى 11 صباحا اللغة الأجنبية الأولي «علمي وأدبي».

3- السبت 21 يناير.. من 8 إلى 11 صباحا جبر وتفاضل وحساب مثلثات «علمي وأدبي»، ومن 11:15 إلى 1:15 ظهرا الأحياء «علمي» ومن 11:15 إلى 1:15 ظهرا الفلسفة والمنطق «أدبي».

4- الاثنين 23 يناير.. من 8 إلى 10 صباحا اللغة الأجنبية الثانية «علمي وأدبي»، ومن 10:15 إلى 12:15 ظهرا الفيزياء «علمي» ومن 10:15 إلى 12:15 ظهرا التاريخ «أدبي».

5- الأربعاء 25 يناير.. من 8 إلى 10 صباحا الكيمياء «علمي»، ومن 8 إلى 10 صباحا علم النفس والاجتماع «أدبي».

تعليمات بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا بعض التعليمات الخاصة بامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي، وشملت عقد الإمتحانات بالمدارس تحت إشراف الإدارة التعليمية خلال المواعيد المقررة ويتم إخطار أولياء الأمور بالمواعيد وتوقيعهم بالعلم، وأن تتولي إدارة المدرسة إعداد الامتحانات التي لاتضاف إلى المجموع والمستوي الرفيع تحت إشراف الإدارة التعليمية، وأن يكون الامتحان شامل ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول، ومرعاة كافة الإجراءات الاحترازية.