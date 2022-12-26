الأب صموئيل جرجس يستقبل محافظ الغربية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل الأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة للأقباط الكاثوليك، بطنطا، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، أعرب الاب صموئيل عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس بدورها أهمية الترابط الوطني بين أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوبير، مساعد مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتورة نشوى عاشور، ممثل عن حزب مستقبل وطن، والأستاذة مروة الموافي، ممثل عن حزب الوفد.