«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. غيوم وأمطار ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، بداية من غد حتى الخميس الموافق 29 ديسمبر.

توقعات طقس الـ72 ساعة

تسود أجواء باردة على جميع أنحاء الجمهورية، في توقعات الأرصاد الجوية لطقس الـ72 ساعة المقبلة مع بداية ساعات المساء، مشيرة إلى أنه سيكون لطيفًا في الصباح الباكر، على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة في أول الليل باردا في آخره على أغلب الأنحاء.

وتظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، واستمرار تكاثر السحب الممطرة على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر والسواحل الشرقية للبلاد.

وبداية من الأربعاء المقبل، تسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتتراجع فرص سقوط الامطار على جميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الثلاثاء 27-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12.

درجات الحرارة الأربعاء 28-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة الخميس 29-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13.