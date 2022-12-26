أستاذ بالجامعة الأمريكية: قطاع الصناعة في مصر يساهم بحوالي 11.7% من الناتج المحلي

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن قطاع الصناعة بمصر يساهم بنسبة أكثر من 28% من قوة العمل، وهو تأثير مباشر لقطاع الصناعة على الاقتصاد؛ إذ تبلغ قوة العمل 30 مليون مواطن، وما يقرب من 8.5 مليون مواطن يعملون بالقطاع الصناعي.

24 مليون مواطن يعتمدون على قطاع الصناعة

وأوضح «غنيم» في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أن التأثير غير المباشر أن الـ8.5 مليون مواطن الذين يعملون بالقطاع الصناعي يعول على الأقل فردين آخرين من أفراد المجتمع، أي أن حوالي 24 مليون مواطن يعتدوا في دخلهم على قطاع الصناعة بمصر بصورة مباشرة وغير مباشرة، أي ثلث تعداد السكان.

وأشار أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إلى أن إنفاق العاملين في قطاع الصناعة للعوائد يعمل على انتعاش الاقتصاد لما تجريه من تحريك السوق، فالقطاع الصناعي بمصر يساهم بحوالي 11.7% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف زيادة هذه النسبة إلى حوالي 15% في المرحلة المقبلة.

جهود عديدة للدولة للنهوض بقطاع الصناعة

وأوضح الدكتور أيمن غنيم، أن تحقيق الدولة للزيادة بقطاع الصناعة سيكون نتيجة الجهود العديدة التي بذلتها الدولة بهذا الشأن، فقد أنشأت ما يقرب من 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة مختلفة في أنحاء الجمهورية، بتكلفة استثمارية تبلغ ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري، وهو ما وفر أكثر من 50 ألف وظيفة، إضافة إلى إنشاء 3 مدن صناعية جديدة كمنطقة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدان، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 330 فدانا، أو مدينة النسيج الجديدة بالسادات التي يجرى إنشائها في الوقت الراهن على مساحة 3 ملايين متر مربع.