ضعف وضخ المياه في القليوبية ومطروح.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، ضعف وإعادة ضخ المياه في عدد المناطق الواقعة بنطاق عملها.

وكشفت في منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ضعف المياه عن مدينة طوخ، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا غدا، حتى الساعة الثالثة عصرا.

أعمال التكريك بنهر النيل

وأوضحت عبر المنشور، أن ضعف المياه نظرا لأعمال التكريك بنهر النيل أمام مأخذ محطة مياه العبادلة المرشحة، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

أماكن ضخ المياه في مطروح

كما ذكرت شركة مياه الشرب والصرف بمطروح، عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن ضخ المياه، اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة منخفض» من الساعة 10 حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساء علي مرحلتين .

- منطقة «غرب المدينة » من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساء.

- منطقة «السواني منخفض» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 6 مساء.

- منطقة «السواني مرتفع» من الساعة 6 مساء حتي الساعة الواحدة صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2 مساء.

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4 عصرا.

آليات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إلى آليات التواصل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الاتصال على الخط الساخن «125»، أو الأرقام التالية: «064494851 - 0464949852 - 046494955 - 046125125 - 0464760000 - 0464760001 - 0464760002 - 0464760003»، أو عن طريق رسائل تطبيق «واتس آب» على الأرقام التالية: 01103971010 - 01103669550، أو على رسائل صفحة الشركة على «فيسبوك»