إعلاميون وصحفيون رحلوا في 2022.. أبرزهم الكردوسي والإبراشي ومفيد فوزي

رحل عن عالمنا خلال عام 2022، الكثير من المشاهير، وكان للإعلاميين وللكتاب الصحفيين وفيات كثيرة شهدها العام الحالي الذي تبقى عليه أسبوعًا تقريبًا كي نودعه، ولكنه أخذ العديد من الأرواح التي سيشتاق لها جمهورها وأسرها.

وائل الإبراشي

توفي الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي مُقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، إثر إصابته بتليفات في الرئتين، وهي توابع إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أُصيب به في ديسمبر 2020 حتى وافته المنية مساء 9 يناير 2022.

محمود الكردوسي

وتوفي الكاتب الصحفي محمود الكردوسي بعد صراع مع المرض عن عُمر ناهز 64 عاما، وقضى أكثر من نصف عُمره في العمل بالصحافة والتصدي لقضايا اجتماعية وفنية وسياسية في 7 إصدارات صحفية عمل بها، وتقلد خلالها مناصب عدة كان آخرها منصب رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» اليومية الخاصة، وسبق له العمل كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة في الفترة من 2015-2019، بعد مشاركته في تأسيس «الوطن» والعمل مديرا للتحرير بها منذ 2012 حتى 2015.

مفيد فوزي

وفي 4 ديسمبر 2022، توفي الإعلامي الكبير مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما، بعد رحلة معاناة مع المرض، إذ أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة بعد تدهور صحته مؤخرًا، وخضع لعملية جراحية تضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية غير أن حالته تدهورت أكثر، وعانى من آلام قاسية.

إبراهيم حجازي

وتوفي الإعلامي إبراهيم حجازي بعد صراع مع فيروس كورونا، والجدير بالذكر أنه فاز بجائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة المكتوبة لعام 1985، ونجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي في يناير 1990 وأصبح رئيسا لتحريرها لمدة 19 عامًا.

الشيف أسامة

وشهد عام 2022 وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع السرطان، ونعاه عدد كبير من الجمهور المصري والفنانين من بينهم نشوى مصطفى، وتوفى الراحل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يعيش هناك مع أسرته وعائلته وكان يتلقى العلاج أيضًا.

ماجدة عاصم

رحلت عن عالمنا المذيعة ماجدة عاصم في 4 أكتوبر عن عمر ناهز 62 عاما، واشتهرت بتقديم عدد من برامج الأطفال، وأبرزها برنامج «ذكريات وحكايات» الذي كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين والقامات الفنية، ولحقت المذيعة ماجدة عاصم بنجلها المذيع عمرو سمير بعد 5 أعوام من رحيل الأخير الذي وافته المنية في إسبانيا عام 2017.