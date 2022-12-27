مستشار بأكاديمية ناصر: هجوم قاعدة «إنجلز» كشف قصورا في الدفاعات الجوية الروسية

تواصل الطائرات المسيّرة لعب دورها المؤثر في الحرب الروسية الأوكرانية، التي تمثلت أحدث حلقاتها في تصدي روسيا لهجوم من مسيّرة أوكرانية، حاولت استهداف قاعدة «إنجلز» العسكرية، ما أدى مقتل 3 جنود روس.

وناقش الدكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، الوسائل الدفاعية التي يمكن لها التعامل مع المسيّرات، مؤكدا أنه لا يمكن استخدام منظومة دفاعية واحدة للتصدي لها، ولكن يمكن التعامل معها بعدة وسائل، قد تستهدفها قبل الإقلاع، أو من خلال التشويش عليها، أو ضربها في المراحل النهائية، على غرار ما حدث في قاعدة «إنجلز».

توغل الطائرة المسيّرة داخل الأراضي الروسية

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن نسب نجاح عمليات التصدي للمسيّرات ليست كبيرة على مستوى العالم، نظرًا لاحتياج هذه العمليات لرادارات خاصة، لا سيما أن بعض المسيّرات تُصنّع بأحجام صغيرة للغاية، وبقدرات خاصة على امتصاص أشعة الرادار، مشيرا إلى أن توغل الطائرة المسيّرة داخل الأراضي الروسية مئات الكيلومترات، يؤكد وجود قصور واضح لدى الدفاعات الجوية الروسية في التعامل مع هذا النوع من الطائرات، وخاصة أنه تم اكتشاف المسيّرة والتعامل معها في المراحل الأخيرة.

صعوبة التعامل مع الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة

وأشار إلى صعوبة التعامل مع الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، إلا أنه كان يمكن لروسيا اكتشاف أمر المسيّرة بوسائل عدة، وهو ما يشير إلى قصور بمنظومات الدفاع الجوي الروسي.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، صباح اليوم الاثنين، إسقاط طائرة أوكرانية مسيّرة بعد اقترابها من المجال الجوي العسكري، وقبل تنفيذ هجومها.