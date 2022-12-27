التصريح بدفن شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق في طوخ.. وحبس السائق

صرّحت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما طريق قرية شبرا هارس، كما قررت حبس سائق السيارة، وكلفت جهات التحقيق أجهزة الأمن بسرعة إعداد التحريات حول الواقعة وطلب تقرير الطب الشرعي حول وفاة الشخصين.

مصرع شخصين صدمتهما سيارة في طوخ

ولقي شخصان مصرعهما إثر اصطدام سيارة نصف نقل بهما أثناء عبورهما طريق شبرا هارس بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إثر إصابتهما بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قها التخصصي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة المتسببة بالحادث وقائدها.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وكشف تفاصيلها.

تحريات مصرع شخصين في تصادم بطوخ

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم بطريق قرية شبرا هارس دائرة المركز ومصرع شخصين إثر إصابتهما بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر اصطدام سيارة ربع نقل بهما أثناء عبورهما الطريق

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كل من «ش ع ع»، 58 سنة، موظف بالمعاش، و«م ك ا»، 45 سنة، بالمعاش، مقيمان قرية شبرا هارس دائرة المركز إثر اصطدام سيارة ربع نقل بهما أثناء عبورهما الطريق المار بالقرية وإصابتهما بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قها التخصصى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأوضح المحامي عماد قزامل لـ«الوطن»، أن المتهم في الواقعة يواجه عقوبة تهمة القتل الخطأ، موضحا أن القانون نص على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُغلظ العقوبة حال ثبوت وقوع مرتكب العقوبة تحت تأثير المخدرات.