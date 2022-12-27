أسماء المصابين في انقلاب سيارة بالمنيا.. 12 مزارعا من قرية واحدة

استقبل مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا، اليوم، 12 مزارعا من قرية واحدة، أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل جنوب محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «8254 ت ج د»، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل في مركز ملوي، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 12 مزارعا جميعهم من قرية ديروط أم نخلة التابعة لنفس المركز.

نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي

بانتقال سيارات هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية والفحص، تبين أن المصابين هم: أحمد ربيع عبد النعيم 28 عاما، أبو العيون علي حسانين 29 عاما، محمد ربيع عبد المنعم 21 عاما، أشرف عبد الجواد علي 50 عاما، شعبان فيض عبد الحق 23 عاما، حسن خليفة عبد الحفيظ 42 عاما، محمد عبد المنجي فهمي 15 عاما، مصطفى عبد الله محمود 27 عاما، ربيع جميل حسين 27 عاما، محمد رمضان محمد 19 عاما، مصطفى محمود فؤاد 31 عاما، حمدي عبد الله حسانين 66 عاما.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المواصلات بالطريق، وتم التحفظ على السيارة وسائقها تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.