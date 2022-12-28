بأسعار تبدأ من 20 جنيها.. هدايا الكريسماس تغزو الأسواق في السويس (صور)

داخل فاترينة أحد المحلات، بمحافظة السويس، انتشرت هدايا عيد الميلاد، بأشكال متنوعة وبألوان مختلفة لـ بابا نويل، وأسعار تناسب الأذواق، خاصة في حي السويس والأربعين.

امتلأت المحلات بحي السويس بمحافظة السويس، بأشكال وأحجام مختلفة لبابا نويل، منها الثابت والمتحرك، بالإضافة إلى البوكسات المطعمة بالشوكولاتة والنقود، وتتفاوت الأسعار حسب الحجم والمكونات.

وتنوعت أشكال بابا نويل، فهناك العازف للأكورديون، يقوم بعمل حركات استعراضية، والطاقية التي تعزف موسيقى متنوعة، والأسعار تبدأ من 20 جنيها للطاقية و45 جنيها لبابا نويل.

وقالت صاحبة أحد المحلات، إن الأسعار هذا العام مقبولة، وتناسب جميع الفئات، إذ يقبل الأولاد عل شراء الطاقية منفردة وسعرها يتراوح بين 15 لـ20 جنيها، وبابا نويل بمختلف أشكاله يبدأ من 30 لـ45 جنيها، أما المضيئ، فيختلف سعره بحسب الحجم من 90 إلى 250، والبوكسات حسب الحجم والمكونات، تبدأ بـ120 جنيها.