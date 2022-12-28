تفاصيل الحالة المرورية في باب الشعرية وكوبري الجلاء: سيولة تامة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الأربعاء.

ويشهد شارع رمسيس، كثافات مرورية في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية الذي يشهد كثافات نسبية بسيطة، وعند الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم، فإن الكثافات هناك بسيطة وغير مؤثرة على حركة المرور.

كوبري الجلاء

وعند كوبري الجلاء، فإن هناك سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وفي كوبري المطار، فإن هناك كثافات نسبية غير مؤثرة ولكنها تبدأ في الاختفاء عند الوصول إلى طريق المطار.

شارع شبرا

وفي شارع شبرا، سنجد كثافات مرورية، وعند الوصول إلى كوبري أبو وافية فإن هناك سنجد كثافات مرورية تظهر بشكل كبير خلال النزول من الكوبري والاتجاه إلى منشية الجمل وسكة الوايلي.

وفي سكة الوايلي نجد كثافات مرورية كبيرة تزيد بشكل ملحوظ خلال الوصول إلى كوبري القبة، وعند نزلة الكوبري تبدأ الكثافات تقل بشكل تدريجي حتى تختفي تماما.

وفي حي باب الشعرية، يشهد الميدان سيولة مرورية نسبية، وفي أول شارع البنهاوي تظهر كثافات نسبية بسيطة، وعند الوصول إلى الدراسة فإن هناك سيولة مرورية مستمرة حتى نهاية الشارع.