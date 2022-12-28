خبير سياحي: 118% زيادة في نسب البحث عن المقاصد السياحية بمصر عن العام الماضي

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إنه من المتعارف دوليًا منذ القدم أن مصر مقصد سياحي شتوي نتيجة وضعها الجغرافي والمناخ المصري الذي يعد معتدلا جدًا بالشتاء، إذ أن درجات الحرارة تكون ملائمة جدًا للسائح العربي والأجنبي، لافتًا إلى أن هناك العديد من المعطيات الجديدة التي ساهمت في زيادة انتعاش السياحة الشتوية في مصر؛ منها أزمة الطاقة في أوروبا وتغيير سعر العملة.

زيادة البحث عن مصر على مواقع التواصل

وأضاف فاروق في حوار مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنه بالمقارنة بين ديسمبر 2021 و2022، فأن البحث عن مصر زاد بنسبة 118% على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض السياحة، وجاءت أعلى الدول التي جرى البحث عنها كالتالي: مصر وألمانيا وإنجلترا والسعودية وإيطاليا وهولندا وبولندا.

مصر مجهزة لاستقبال السياح من كل مكان

وأوضح الخبير السياحي، أن مصر مجهزة لاستقبال السياح من كل مكان، مشيرًا إلى توجه الدولة إلى التوسع فى استقبال السياح من خلال زيادة عدد الغرف السياحية المصرية، ومستهدف الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية، إضافة إلى وضع خطة تنمية وتوزيع السياح على مناطق متنوعة لتشمل محطات جديدة كسيوة ودهب إلى جانب المحطات التقليدية كشرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فضلًا عن الجهود في التوسعات بالمطارات.