روشتة الحصول على وظيفة مناسبة.. التدريب والعمل أثناء الدراسة

قال حاتم قناوي مقدم خدمات مهنية، إنّ الميول المهنية هي أحد المعايير التي تحدد بالضبط ما هي الوظيفة الملائمة للفرد، إذ يوجد العديد من التقييمات العلمية تُظهر المجالات المهنية التي تصلح للفرد، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر مختلفين، وبالتالي لا يمكن تصنيف الناس بأساليب بسيطة، كأن نقول إن كل الأشخاص الذين يشتركون في صفة واحدة يمكنهم العمل بنفس الوظيفة.

التجربة بديل التقييمات العلمية للتعرف على الوظيفة الملائمة للشخص

وأضاف قناوي في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أن كل وظيفة تكون مقسمة ومفصلة على شخص بعينه، طبقًا لتركيبه الشخصي ومهاراته، مشيرًا إلى ضرورة أن يقوم الشخص بالتجربة حال تعذر هذه التقييمات، فالدخول في أنشطة مختلفة والتجربة بها، يمكن من خلالها التعرف على الميول والأشياء التي يمكن القيام بها بكفاءة.

التدريب والعمل في الإجازات خلال الدراسة وليس بعد التخرج

وأوضح مقدم خدمات مهنية، أن الطريقة التي تكتسب بها مهارات الحصول على الوظيفة ينبغي أن تبدأ أثناء الدراسة وليس بعد التخرج، ويمكن الحصول على خبرة التجربة من خلال أنشطة التطوع الموجودة داخل الجامعة أو خارجها، لافتًا إلى أهمية التدريبات والعمل خلال فترات الإجازة، لكي تتعرف على معايير العمل مع إمكانية تغيير المجال، حال عدم وجود قبول لدى الفرد.