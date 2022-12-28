«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن معرض «دمى».. صرخة للفن التشكيلي الليبي

بمناسبة ذكرى الاستقلال الحادية والسبعين، تستضيف مدينة بنغازي الليبية معرض «دُمى» للفن التشكيلي، في حدث يوثق نمو الحركة الثقافية الليبية خلال الفترة الماضية.

معاناة الإنسان من خلال لغة الجسد

قال الفنان جمال الشريف، صاحب المعرض، خلال تقرير على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن المعرض ركّز على إظهار معاناة الإنسان من خلال لغة الجسد، مشيرًا إلى تنوع المواد التي صُنعت منها الأعمال الفنية الموجودة بالمعرض، التي شملت الحديد والورق وغيرهما.

وأضاف أن الأعمال الفنية الموجودة في المعرض، تسلّط الضوء على بعض أوجه المعاناة التي يواجهها الإنسان بشكل عام، مثل الهجرة والنزوح وغيرهما.

صورة مشرقة للفن التشكيلي في ليبيا

ورأى عدد من الفنانين، أن المعرض أعطى صورة مشرفة للفن التشكيلي في ليبيا وإثرائه، بمجموعة من الأعمال النحتية، لامست معظم جوانب الحياة في ليبيا على مدى السنوات العشر الماضية.