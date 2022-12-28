9 أمور هامة ناقشها «تنفيذي الدقهلية» منها الأسعار وموسم الأمطار

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية اليوم، اجتماعا هاما تضمن التأكيد على 9 أمور هامة تخص الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، منها الأمطار واستقبال رمضان وأسعار السلع، مؤكدًا استمرار تنفيذ الحملات التموينية لمتابعة ضبط الأسواق والتأكد من وضع الأسعار على السلع وصلاحية المعروض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وبحسب بيان صحفي أصدرته محافظة الدقهلية، أن الاجتماع حضره قيادات محافظة الدقهلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وانتهى المجلس إلى عدة توصيات وقرارات وهي:

توصيات وقرارات مجلس تنفيذي الدقهلية

1- ضرورة استمرار تنفيذ الحملات التموينية لمتابعة ضبط الأسواق والتأكد من وضع الأسعار على السلع وصلاحية المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

2- الاستعداد التام لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال فتح منافذ البيع للسلع الأساسية والرمضانية بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عن المواطنين.

3- استمرار المتابعة لرفع درجة الجاهزية القصوى للتعامل مع موسم الأمطار والتصدي لتجمعات الأمطار والتأكد من تسليك البالوعات بالشوارع والميادين وانتهاء صيانة المعدات.

4-التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء وتشكيل فرق للمرور على كافة أعمدة الكهرباء وصيانتها حفاظا على أرواح المواطنين.

5- التصدي بكل حسم للتعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري

تكثيف العمل في ملف تقنين أملاك الدولة

6- تكثيف العمل في ملف تقنين أملاك الدولة وملف التصالح على مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين، علاوة على تكثيف العمل في ملف حوكمة أصول الدولة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة موارد المحافظة، وتكثيف العمل في ملف المتغيرات المكانية وسرعة حصر كافة المتغيرات وإزالة الأعمال المخالفة على الفور.

7-متابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ووضع برنامج زمني للانتهاء من كل مرحلة قبل المواعيد المحددة.

8- استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المراكز والمدن والأحياء من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة.

9- كل رئيس مركز ومدينة وحي عليه مسؤولية مجتمعية تجاه المواطنين كل في نطاقه يعمل من أجل تلبية احتياجاتهم، ونعمل جميعاً كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجههم.

تخصيص أرض لإقامة مجمع شرطي في دكرنس

ووافق المجلس خلال الاجتماع على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1050 مترًا مربع أملاك دولة لإقامة مجمع شرطي متكامل، ومجمع خدمات نموذجي بمدينة دكرنس يضم مكاتب تصاريح عمل وجوازات وبريد وأيضا ماكينات صرف آلي.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2500 متر مربع بمنطقة 15 مايو بجمصة، لإنشاء مركز رعاية صحية يتبع مديرية الصحة بالمحافظة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنطقة.

وجرى الموافقة على دراسة إنشاء 3 مدارس تجريبية من الحضانة إلى الثانوي بمنطقة الخدمات بمدينة الشيخ زايد بجمصة لخدمة المنطقة، وتقسيم 15 مايو وأيضًا مدينة المنصورة الجديدة.