«الداخلية»: معلمة تضرب عن الطعام بسبب خلافات مع مدير المدرسة بكفر الشيخ

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفر الشيخ، من أحد المستشفيات بوصول إحدى السيدات، تعمل بمدرسة كائنة بدائرة المركز، وقيامها بالإضراب عن الطعام وتم حجزها بالمستشفى لمتابعة حالتها الصحية.

بالانتقال ومناقشتها، قررت بقيامها بالإضراب عن الطعام لتضررها من مدير المدرسة محل عملها؛ لقيامه بإرسال 4 طلاب للتحرش بها لفظيًا داخل المدرسة.

بالفحص تبين عدم صحة رواية المذكورة، وأنها ادعت ذلك لوجود خلافات إدارية بينها وبين مدير المدرسة لكثرة تغيبها عن العمل.