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«الداخلية»: معلمة تضرب عن الطعام بسبب خلافات مع مدير المدرسة بكفر الشيخ

كتب:

محمد بركات
09:36 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
أجهزة الأمن ــ صورة أرشيفية

أجهزة الأمن ــ صورة أرشيفية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفر الشيخ، من أحد المستشفيات بوصول إحدى السيدات، تعمل بمدرسة كائنة بدائرة المركز، وقيامها بالإضراب عن الطعام وتم حجزها بالمستشفى لمتابعة حالتها الصحية.

بالانتقال ومناقشتها، قررت بقيامها بالإضراب عن الطعام لتضررها من مدير المدرسة محل عملها؛ لقيامه بإرسال 4 طلاب للتحرش بها لفظيًا داخل المدرسة.

بالفحص تبين عدم صحة رواية المذكورة، وأنها ادعت ذلك لوجود خلافات إدارية بينها وبين مدير المدرسة لكثرة تغيبها عن العمل.

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