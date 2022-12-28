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أحمد موسى: انخفاض قريب في الأسعار بسبب الإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ

كتب:

محمد متولي
09:31 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
الإعلامي أحمد موسي

الإعلامي أحمد موسي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تستعد لـ شهر رمضان بمعارض «أهلا رمضان»، بداية من يوم الأحد المقبل؛ لتوفير السلع، وذلك لمواجهة الجشع وتوفير احتياجات المواطنين في المحافظات.

موسي: المعارض لن تكون قبل رمضان بيوم

وقال «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المعارض ستنطلق قبل شهر رمضان بنحو 3 أشهر، وستستمر حتى نهاية الشهر.

ولفت الإعلامي، إلى أن أقل محافظة سيكون بها نحو 5 معارض «أهلا رمضان»، مشيرا إلى أن الدولة تضخ سلعا بالمليارات في جميع القرى والمدن.

وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»: «اللي بيحصل في مصر ما بيحصلش في أي دولة، وهو أن الدولة توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وبكميات»، مشيرًا إلى أنه على مدار الأسبوع المقبل، سيتم الإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ، وهذا سينتج عنه انخفاض كبير في الأسعار.

 

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