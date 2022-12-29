«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأيام الأولى من 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المختلفة، خلال الأيام الأولى من يناير 2023، بدءًا من الأحد المقبل، بحالة من عدم الاستقرار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

نشاط للرياح

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها، أنّه بداية من الأحد الموافق 1 يناير 2023، وحتى الثلاثاء، ستشهد السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة للأمطار ما بين متوسطة وخفيفة، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية، إذ تصل سرعات الرياح إلى 34 كيلومترًا في الساعة، كما تعمل على ارتفاع حركة الأمواج على سطح البحر المتوسط وتؤثر على حركة الملاحة البحرية.

شبورة على الطرق

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأمطار لن تصل إلى القاهرة الكبري أو أي من محافظات مصر الوسطى، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا وباردا ليلًا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع استمرار ظهور الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق المختلفة ما بين سريعة وصحراوية والقريبة من المسطحات الزراعية والمائية، وتؤثر أحيانا على الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الرابطة بين المحافظات.

درجات الحرارة الأحد 1-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الاثنين 2-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة الثلاثاء 3-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.