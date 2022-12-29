توقعات طقس الـ72 مقبلة.. ممطر على السواحل الغربية للبلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، خلال الـ72 ساعة المقبلة، على جميع محافظات الجمهورية، منها طقس ليلة الكريسماس، وأول أيام يناير 2023.

توقعات طقس الـ72 المقبلة

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ الشبورة الصباحية ستكون أبرز الظواهر الجوية على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، في حين يسود طقس مائل للبرودة خلال النهار، وبارد خلال ساعات الليل المتأخرة، من القاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنّ الطقس سيكون ممطرا على السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، كما يسود طقس غائم جزئيًا على معظم مدن الجمهورية.

درجات الحرارة الجمعة 30 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة السبت 31 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأحد 1يناير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.