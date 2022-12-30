تفاصيل حبس طالب أصاب زميله بـ«كتر» في الغربية

«كنا بنتكلم على مشاكل بينا قبل كده، وغلط فيا وكان معايا كتر فطلعته وكنت بهوشوا لاقيته اتعور»، هكذا جاءت أقوال المتهم بالتعدى على زميله في المحلة بواسطة سلاح أبيض «كتر» أمام جهات التحقيق التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة الإصابة العمد وأمرت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لقسم شرطة أول المحلة من طالب بالصف الأول الثانوي التجاري بمدرسة كائنة بالمنطقة يتهم زميله بالصف الثالث الإعدادي بالتعدي عليه بالضرب مُستخدماً سلاحا أبيض «كتر» مُحدثاً إصابته «جرح قطعي بالوجه» عقب خروجه من المدرسة إثر خلافات سابقة بينهما قامت عليها مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة للخلافات المشار إليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وحول العقوبة المتوقعة للمتهم وهي الإصابة والجرح العمد للأحداث، أوضح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل العقوبة وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020، إذ نصت المادة 240 من قانون العقوبات على «أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين» .

وقال الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 244 من قانون العقوبات، أشارت إلى أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.