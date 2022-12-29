البترول: 108 اتفاقيات بـ 22 مليار دولار حصيلة مزايدات الاستكشاف

قال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن طرح المزايدات العالمية أمام الشركات العالمية التي تبحث عن البترول والغاز واستكشافه، أحد أهم إستراتيجيات وزارة البترول، كونها تستهدف زيادة الإنتاج وزيادة الاحتياطي واستخراج ثروات مصر البترولية الموجودة في مصر سواء بالبر أو البحر، لافتًا إلى عقد الدولة أكثر من 108 اتفاقيات بترولية.

إجمالي الاستثمارات من الاتفاقيات 22 مليار دولار

وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، أن إجمالي الاستثمارات من الحد الأدنى الموجود بالاتفاقيات التي يلتزم بها الشريك تبلغ 22 مليار دولار، وهو ما يدفع لاستمرارية هذه الإستراتيجية التي تقوم بها وزارة البترول، إذ أنه لا يمكن الوقوف على ما تم من اتفاقيات والاكتفاء بها، بل من الضروري تنفيذ اتفاقيات جديدة.

مصر تطرح 12 منطقة جديدة بينها 6 مناطق برية و6 بحرية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول أن المهندس طارق الملا أعلن خلال اليومين الماضيين أن مصر تطرح 12 منطقة جديدة بينها 6 مناطق برية و6 بحرية، في إطار السياسة الجديدة للقطاع وهي الاستخدام والتوسع في الرقمنة، إذ أن المزايدات في السابق كان يتم طرحها أمام الشركات العالمية ويتم الإعلان عنها بالصحف، لتأتي مرحلة قدوم الشركات للتعرف على المعلومات الموجودة، أما الآن تم تأسيس بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، وهي خاصة بقطاع البترول ويتم طرح المزايدات عليها ومتاح بها كافة المعلومات المطلوبة، مؤكدًا تأمين كافة البيانات الإليكترونية.