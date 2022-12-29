محافظ قنا يكرم صاحبة المركز الأول في المسابقة العالمية لبرمجة الروبوت

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الطالبة مارولا أمير نادر، بالصف الثالث الإعدادي، والتي حصلت علي المركز الأول في المسابقة العالمية لبرمجة الروبوت لطلاب المدارس والجامعات، التي نُظمت في دولة سنغافورة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وأسرة الطالبة.

شهادة تقدير للطالبة

منح محافظ قنا، مارولا أمير شهادة تقدير، لتفوقها ونجاحها في المسابقة العالمية ، ودورها في رفع اسم المحافظة ، وجمهورية مصر العربية عاليا في المحافل الدولية، مؤكدا أن محافظة قنا كعادتها تزخر بالعديد من النماذج الناجحة والمتميزة علميا وثقافيا، متمنيا لها دوام التفوق والتقدم.

الطلاب الموهوبين

وقال الداودي إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالطلاب الموهوبين ، ومن لديهم القدرة على الابتكار، ومن ثم تم إنشاء مركز متخصص بمدينة قنا الجديدة لرعاية الموهوبين من طلاب المدارس، وتقديم الدعم اللازم لهم لتنمية تلك المواهب لديهم.

من جهته، قال والد الطالبة مارولا، إن ابنته تميزت منذ صغرها بالعمل الجاد والنجاح والمشاركة في العديد من المسابقات المحلية والدولية المختلفة ، حيث حصلت علي المركز الأول في مسابقة الجمهورية لبرمجة الروبوت، والمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة تصميم شعار، والمركز الأول عالميا في مسابقة السومو لبرمجة الروبوت، وغيرها من المسابقات التي أحرزت فيها مراكز متقدمة.