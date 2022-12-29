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ضبط 75 طربة من مخدر الحشيش بحوزة مسجل في مطروح

كتب:

محمد بركات
01:00 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

استمرت جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح من ضبط مسجل مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، حال قيادته سيارة «ربع نقل»، بالمنطقة محل سكنه وبحوزته 75 طربة لمخدر الحشيش تزن 7,500 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 225 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات