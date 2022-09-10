أحداث العالم في 24 ساعة.. الإرهاب يضرب مالي و3 زلازل في إندونيسيا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، تسمية الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث، فيما أعلنت سلطات ولاية «نيويورك» الأمريكية، الطوارئ، خوفًا من تفشي فيروس «شلل الأطفال».

وتعهد ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، أمس الجمعة، باحترام بلاده والدستور، معلنًا في خطاب، تسمية الأمير وليام «40 عامًا» وليا لعهد بريطانيا وأميرا لويلز، ووفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الجمعة، قال قصر باكنجهام الملكي، إن الملك تشارلز الثالث سيجري تنصيبه بشكل رسمي، اليوم السبت، خلال اجتماع للمجلس الذي يرتب خلافة العرش في «سانت جيمس».

وقال الملك تشارلز الثالث، إن المبادئ ما تزال كما هي، والمهمات الملكية والمسؤوليات مستمرة، وشدد العاهل البريطاني، على أنه سيخدم الجميع بولاء وحب.

الملك تشارلز الثالث: تنصيبي سيجعلني غير قادر على التفرغ للأعمال الخيرية

وأشاد ملك بريطانيا، بتضحيات والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية طيلة 7 عقود من جلوسها على العرش، مشيرًا إلى أن تنصيبه ملكًا للبلاد سيجعله غير قادر على التفرغ للأعمال الخيرية كما كان يفعل من ذي قبل.

وأضاف العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثاث، إلى وجود من سيتولى الأمر بأمانة.

بايدن ورئيس وزراء اليابان يحضران جنازة الملكة إليزابيث الثانية

من جانبه، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، حضور مراسم وداع جثمان ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، وفي وقت سابق، أعرب المسؤول الياياني، عن حزنه العميق لوفاة الملكة.

وأنزل مكتب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، علم البلاد إلى النصف تكريما للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية.

وأشاد كيشيدا، بالملكة البريطانية الراحلة، إليزابيث الثانية، للعب دور رئيسي في السلام والازدهار في العالم وتقديمها مساهمات كبيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق، أنه سيحضر جنازة ملكة بريطانيا الراحلة اليزابيث الثانية.

تنظيم «داعش» الإرهابي يقتحم «تالاتاي» شمال شرقي مالي

واقتحم عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، بلدة «تالاتاي» الواقعة شمال شرقي مالي، ما أسفر عن مقتل العشرات المدنيين قتلوا هذا الأسبوع لدى اقتحامها من قبل.

وقال مسؤول محلي، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن 45 مدنيا قتلوا،، فيما أشار مقاتل من الطوارق، إلى أن عدد القتلى المدنيين بلغ 30، ضحية مضيفًا أن المنازل والسوق أحرقت.

مقتل عشرات المنيين خلال معارك بين«داعش» الإرهابي ضد مجموعات مسلحة

بدورها، أوضحت وسائل إعلام محلية، أن عشرات المدنيين قتلوا خلال معارك بين عناصر «داعش» الإرهابي ضد مجموعات مسلحة أخرى في المنطقة بينها مجموعات إرهابية من خصوم التنظيم المتطرف، فيما قالت تقارير، إن الجيش المالي، نفذ هجومًا جويًا يوم الأربعاء الماضي.

من جانبه، انتقد ارئيس الاتصالات بالجيش المالي، العقيد سليمان دمبيلي، في تصريح لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، تقارير حول محاصرة جماعة موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، «تالاتاي».

وكانت إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية، قالت أمس الأول الخميس، إن «داعش» الإرهابي استولى على مدينة «تالاتاي» الاستراتيجية بعد ساعات من الاشتباكات مع «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي.

وأشارت «مونت كارلو»، إلى أن الجيش المالي حاول صد العناصر الإرهابية ومنعهم من السيطرة على المدينة، مضيفة أن الجيش فشل في محاولاته ليضطر للانسحاب تاركا المدينة.

عودة رامافوزا إلى البرلمان في جنوب إفريقيا

وفي جنوب إفريقيا، أعلنت «الجمعية الوطنية»، أمس الجمعة، أن الرئيس، سيريل رامافوزا، سيعود إلى ‏البرلمان، في تاريخ 29 سبتمبر الجاري، للرد على تهم جنائية موجهة ضده في إطار قضية ‏سرقة ضيعته بـ«فالا فالا»‎ في فبراير من العام قبل الماضي 2020.

وفي وقت سابق، تقدم رئيس المخابرات الجنوب إفريقي السابق، آرثر فريزر، بشكوى تتهم رئيس البلاد رامافوزا بإخفاء السرقة عن الشرطة والأموال ملايين الدولارات، والترتيب لخطف اللصوص ثم رشوتهم لالتزام الصمت.

وفي المنطقة العربية، حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، من كارثة إنسانية في مخيم الهول بسوريا، وقال إن المخيم يشكل تهديدًا حقيقيًا للمنطقة.

مسؤول عسكري أمريكي: أكثر من 56 ألف شخص يقيمون في «مخيم الهول»

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، بعد زياة قام بها كوريلا إلى المخيم، إن لا حل عسكريًا لأزمة «الهول» المتواجد به عوائل تنظيم «داعش» الإرهابي، وعناصر من التنظيم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال كوريلا، إن أكثر من 56 ألف شخص 90% منهم نساء وأطفال يقيمون في «الهول» واصفًا المخيم بنقطة اشتعال إنساني وسط درجة حرارة عالية وشح كبير للمياه، وأشار المسؤول العسكري الأمريكي، إلى أن المخيم بات أرضًا خصبة للجيل القادم من تنظيم «داعش»، موضحًا: «70% من السكان تحت سن 12 عامًا، معرضون للتطرف».

توتر في «طرابلس» اللبنانية عقب مقتل 4 أشخاص عقب حادث سطو مسلح

وفي لبنان، لقى 4 أشخاص مصرعهم عقب حادث سطو مسلح وإطلاق نار داخل متجر هواتف في مدينة «طرابلس» الواقعة شمال البلاد، فيما انتشرت قوات من الشرطة والجيش في شوارع المدينة منعا لحدوث أي ردات فعل أو توترات.

وأشارت وسائل إعلام إلى وقع تبادل لإطلاق النار بين مسلحين، بعد الحادث وسط توتر كبير في شوارع المدينة، شدد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على ضرورة ضبط الوضع وزيادة الإجراءات الأمنية، وعدم السماح لأي كان بالعبث بأمن مدينة «طرابلس».

وفي اليمن، أحبط «الجيش الوطني اليمني»، أمس الجمعة، هجوم للحوثيين، في محافظة «صعدة»، شمال غربي البلاد، وكبدهم خسائر في الأرواح

واشتبك «الجيش الوطني اليمني»، مع الحوثيين، ما أدى إلى مقتل 3 من العناصر الحوثية وإصابة 10 آخرين، بينما لاذ من بقي بالفرار.

مقتل وإصابة 17 من الحوثيين

ونقل موقع «26 سبتمبر» عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش في «محور رازح» بالمحافظة تمكن من إحباط محاولة تسلل للحوثيين على مواقعه، مشيرًا إلى تركز محاولة الحوثيين باتجاه جبل المقرن.

كما أعلن «الجيش الوطني اليمني»، مقتل وإصابة 17 من الحوثيين على إثر إحباط قوات الجيش هجوما على مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز جنوب غربي البلاد، استمر 5 ساعات.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت كاثي هوشول، حاكمة «ولاية نيويورك» الواقعة شمال شرقي البلاد، أمس الجمعة، الطوارئ خوفا من تفشي فيروس شلل الأطفال في مدينة نيويورك والمجتمعات المحيطة، فيما ستنتهي في 9 أكتوبر المقبل.

حالة الطوارئ المعلنة ستزيد الموارد المتاحة لمسؤولي نيويورك

وستزيد حالة الطوارئ المعلنة، الموارد المتاحة لمسؤولي نيويورك الذين يحاولون مكافحة انتشار فيروس شلل الأطفال، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، عثرت وزارة الصحة في نيويورك و«مراكز السيطرة على الأمراض» على فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي من مقاطعات: «ناسو - روكلاند - سوليفان».

من جانبها، حثت مفوضة الصحة في نيويورك، ماري باسيت، سكان نيويورك على عدم قبول أي مخاطرة على الإطلاق، مضيفة أن التطعيم ضد شلل الأطفال آمن وفعال.

3 زلزال تضرب إقليم «بابوا» الإندونيسي.. ولا إصابات

وفي إندونيسيا، ضربت 3 زلزال بقوة 6.1 و5.8 و5.9 درجة على مقياس ريختر إقليم «بابوا» الإندونيسي، فيما قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الأول والثاني تم تسجيلهما على عمق 15 كيلومترا، بينما الثالث وقع على عمق 32 كيلومترا.

من جانبها، أشارت «وكالة الأرصاد الجوية» الإندونيسية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى هزات معتدلة وأضرار محدودة، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.