أديبة إيطالية لقناة الحياة: القراءة بوابة كسر الحواجز الفاصلة بين الشعوب

تحدثت الأديبة الإيطالية ستيفانيا أوشي، عن روايتها «أسود صقلية»، قائلة إنها سعيدة بترجمة روايتها للغة العربية ليستطيع الشعب المصري معرفة جزء من تاريخ صقلية، ونقل صورة مغايرة عن إيطاليا.

كسر الثقافات المختلفة

وأضافت «أوشي»، خلال لقاء ببرنامج «أطياف»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية والدكتور صفاء النجار، أن القراءة والأدب بوابة لكسر وهدم الحواجز التي تفصل الشعوب والثقافات المختلفة.

وتابعت: «اختيار القرن الـ19 له مغذى وأهمية كبيرة، لأنها الفترة التي شهدت تحولات كبيرة في إيطاليا مثل سقوط المملكة ووحدة إيطاليا، والتغيرات التي حدثت في البلاد، ما كانت داعي لكي تكون حكاية أسرة مثل فلوريدا يكون لها انعكاسات في التاريخ والجانب الاجتماعي والاقتصادي في الفترة والمكان هذا».

اتصال وتبادل المعارف

وأوضحت أن الترجمة المتبادلة من الإيطالية للعربية والعكس، الوسيلة الأمثل لتبادل الثقافات والتبادل والتفاهم، وخلق روح من التبادل في كل شيء سواء الثقافي أو الاجتماعي والمعرفي، واتصال وتبادل للمعارف ما بين الجانبين.