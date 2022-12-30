شبورة كثيفة على طرق مدن القناة والعظمى بالسويس 20 مئوية

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة عن تكّون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح، مع انخفاض درجة الحرارة ليلا، وانتشار الغيوم بشكل جزئي.

وحذرت الهيئة، في بيان، بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال قيادة السيارات على الطرق، مشيرة إلى تكّون شبورة مائية كثيفة، ما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة.

استعدادات محافظة السويس لمجابهة تقلبات الطقس

واستمرت محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس خلال احتفالات عيد الميلاد، من خلال تطهير بيارات وخطوط الصرف الصحي، وبيارات تصريف الأمطار.

وشدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على الجهاز التنفيذي بالمراجعة الدائمة للمعدات والأجهزة التي تُستخدم في رفع تجمعات الأمطار، تحسبا لأي طارئ في الطقس.

طقس السويس اليوم

وتشهد محافظة السويس سيولة في حركة التنقلات الداخلية بين الأحياء المختلفة على مدار الساعة، وكذلك على الطرق بين السويس والمحافظات المجاورة.

وسجلت قراءات طقس السويس اليوم توقعات بسقوط أمطار بنسبة 10%، وتسجل درجة الحرارة 20 مئوية للعظمى، و9 للصغرى، ونسبة الرطوبة 62%، وسرعة الرياح 21كم/ساعة.