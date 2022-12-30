تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في المقطم 15 يوما

جدد قاضي المعارضات حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لصديقه بالمقطم، إذ تبين من التحقيقات أن رسالة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كانت وراء مقتل سائق المقطم على يد صديقه، بعدما ذهب إلى صديقه لمعاتبته على التشهير به على فيسبوك من خلال التعليقات التي يكتبها على الصفحات ذات الرواج الكبير، وخلال حديثهما احتدم النقاش فأمسك المتهم سكينًا كان يخفيها في ملابسه وسدد عدة طعنات في جسد صديقه مات على أثرها ونقل إلى أقرب مستشفى.

المتهم يجري تمثيل جريمة قتل صاحبه في هدوء

اقتادت المباحث المتهم إلى مسرح الجريمة وأجرى تمثيلًا لجريمته في حضور النيابة العامة، وظهر المتهم في حالة هدوء حتى انتهى من تمثيل الجريمة قبل أن تعيده الشرطة إلى محبسه تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات الصادر بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

النيابة تتسلم تحريات المباحث

وتسلمت النيابة العامة تحريات المباحث التي أكدت أن المتهم «م.ك» 34 سنة تعمد قتل صديقه خلال مشاجرة جمعتهما وقت أن ذهب المتهم إلى منزل المجني عليه زاعمًا معاتبته بسبب التشهير به في رسائل على منصة فيسبوك، وأرشد المتهم عن السكين المستخدم في الجريمة وأرسل إلى الأدلة الجنائية لفحصه لبيان حالته الفنية ورفع البصمات من عليه.

قانوني يوضح العقوبة

وحدد قانون العقوبات، العقوبة المقررة في حالة ارتكاب جريمة قتل، ولكشف نص تلك العقوبة، أوضح أيمن محفوظ المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».