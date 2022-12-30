توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على مناطق متفرقة وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة على جميع محافظات الجمهورية، منها طقس ليلة الكريسماس، وأول أيام يناير من العام الجديد.

ومن المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعات طقس الـ72 المقبلة

وتتكون الشبورة الصباحية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري.

وتشهد البلاد يوم السبت والأحد المقبلين، تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وفيما يلي نعرض تفاصيل توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة السبت 31 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 1 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الإثنين 2 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.