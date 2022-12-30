مصرع سيدة في انقلاب سيارة بالعريش

لقيت سيدة مصرعها في محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، إثر تعرضها لحادث سير بالقرب من طريق مطار العريش.

وقال مصدر طبي، إن سيدة تدعى مريم عطية مصطفى العيسوي، وصلت إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العريش العام جثة هامدة، نتيجة إصابتها في حادث سير على طريق المطار جنوب مدينة العريش.

إيداع الجثة في ثلاجة المستشفى

وأضاف المصدر، أنه تم إيداع السيدة ثلاجة المستشفى لحين وصول أقاربها، وتحرير المحضر الرسمي واستخراج تصريح الدفن.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن شمال سيناء تلقت بلاغا، يفيد وصول سيدة في الستينيات من العمر جثة هامدة، بعد إصابتها بإصابات بالغة في الرأس والجسد، نتيجة تعرضها لحادث انقلاب سيارة بالقرب من منطقة الطويل، على طريق «وادي العمر- العريش»، صباح اليوم الجمعة. ونقلت سيارة إسعاف السيدة إلى مستشفى العريش العام، وتأكد وفاتها بعد إجراء الكشف الطبي عليها.

إصابة شاب وطفلين

وفي حادث آخر، استقبل مستشفى العريش شابا وطفلين مصابين بإصابات متوسطة، نتيجة انقلاب سيارة على طريق «العريش- الشيخ زويد»، قبالة قرية قبر عمير.

ويقوم قسم الطوارئ بمستشفى العريش العام بإجراء الأشاعات المطلوبة للمصابين، وكذلك الإسعافات الأولية للتأكد من سلامتهما.