القصة الكاملة لقتل محاسب على يد صديقه بالسلام.. «30 ألف جنيه السبب»

«احذر من عدوك مرة واحذر من صديقك ألف مرة».. تلك المقولة الشهيرة تنطبق على ما فعله المتهم بقتل صديقه في السلام وسرقة خزنته بزعم أنه يمر بضائقة مالية، بحسب ما ذُكر في محضر تحقيقات النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بذات الاتهام.

خطة المتهم للتخلص من صديقه

مثل المتهم «سامح. ك» 34 سنة، مساء أمس، جريمته وسط حراسة أمنية وفي حضور النيابة العامة، واعترف بقتل صديقه داخل شركة توزيع الزجاج في السلام، وقال إنه تربص بالضحية «علي.م»، 33 سنة، وانتظر حتى انصرف جميع الموظفين من الشركة، وأسرع نحو المجني عليه داخل مكتبه، وأنهى حياته بأن ضربه بقطعة من الزجاج على رأسه فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، وإمعانًا في الانتقام، أمسك المتهم بقطعة قماش وخنق صديقه حتى تأكد من وفاته، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأفادت تحقيقات النيابة من خلال الأدلة، أن المتهم بيت النية على الغدر وقتل صاحبه طمعًا في الأموال الموجودة داخل الخزينة، ونجح في تنفيذ مخططه الإجرامي، وفي الصباح تظاهر بالحزن على صاحبه، لكن فريق البحث الجنائي كشف خطته، وأُلقى القبض عليه بعد أن أشارت أصابع الاتهام إليه من خلال خيوط فنية جمعها فريق البحث من مسرح الجريمة، سواء من الكاميرات أو من مسرح الجريمة وبمواجهة المتهم بتلك الأدلة انهار واعترف بجريمة وشرح تفاصيلها.

بصمات على قطع الزجاج

بصمات المتهم فوق قطعة الزجاج «أداة الجريمة»، كانت شاهدة على تنفيذه للجريمة، قبل أن يُسرع في خلع «كوفيه» كانت معه ويخنق بها صديقه حتى الموت، وبحسب تحريات المباحث، فر المته من مسرح الجريمة بعدما استولى على مبلغ 30 ألف جنيه ومتعلقات المجني عليه الشخصية.

محامي يشرح عقوبة المتهم

ويقول الخبير الأمني حازم محمد المحامي بالاستئناف العالي، في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة المتهم وفق قانون العقوبات، هي الإعدام شنقًا، خاصة أن تلك الجريمة وفق الاتهام المسند من النيابة العامة هي القتل العمد، كما اقترنت بجريمة أخرى وهي السرقة، لذلك فإن الظرف المشدد تحقق في الجريمة لذا فإن العقوبة هي الإعدام شنقًا.