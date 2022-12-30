برنامج تدريبي لتحليل البيانات في الدراسات الاجتماعية بـ«آداب بنها»

ينظم مركز الدراسات الإنسانية وخدمة البيئة بكلية الآداب جامعة بنها، دورة تدريبية حول تحليل البيانات في الدراسات الاجتماعية الإنسانية، وذلك لطلبة الدراسات العليا بكل الجامعات المصرية، خلال الربع الأول من عام 2023.

تطبيق مفاهيم وممارسات التطوير الذاتي المستمر

وذكر الدكتور عبد القادر البحراوي، مدير وحدة التدريب بالكلية، أن البرامج التدريبية التي تنظمها الكلية تواكب دائما التطور والتقدم، من خلال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم من جميع شرائح المجتمع بهدف تطبيق مفاهيم وممارسات التطوير الذاتي المستمر للقدرات المهنية للموارد البشرية.

تنمية السلوكيات والمهارات الإدارية

وأضاف الدكتور أيمن القرنفلي مدير مركز الدراسات الإنسانية وخدمة البيئة بكلية الآداب، أن المركز يستهدف من خلال برامجه التدريبية، تنمية وتطوير وتوسيع آفاق السلوكيات والمهارات الإداريّة ذات العلاقة بالمرونة في العمل، والتفكير المنظّم والتعامل والقدرة على حل المشكلات المختلفة والتعامل معها، والقدرة على التأقلم مع التغييرات وظروف العمل الجديدة، وامتصاص غضب الآخرين، وتنمية مهارات الاستماع والابتكار والاتصال والتواصل والعلاقات.