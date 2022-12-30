الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة.. شبورة مائية وغائم جزئيا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس على مدن القناة غداً السبت، لتتكون الشبورة المائية صباحاً وانخفاض الحرارة ليلاً.

توقعات الأرصاد لطقس مدن القناة السبت

وعن محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد غداً السبت، توقعت «الأرصاد»، أن يكون الطقس باردا ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح مع انتشار الغيوم الجزئية وتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصيد وشمال ووسط سيناء والوجه البحرى.

درجات الحرارة المتوقعة

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة غداً في السويس العظمى 20 والصغرى 11 درجة، والإسماعيلية العظمى 20 درجة والصغرى 12، أما بورسعيد العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكر بيان الأرصاد أن حالة البحر المتوسط غداً، تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية شرقية، وكذلك البحر الأحمر فحالته معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى مترين إلا ربع واتجاه الرياح شمالية غربية.