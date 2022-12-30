حصاد 2022 .. الكشف على 51 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان، انتهت من تنظيم آخر قوافلها الطبية المجانية التى جرى تنظيمها بقرية أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا يومىّ 28 و 29 ديسمبر الجاري ليصل بذلك إجمالى عدد القوافل الطبية التي نظمتها المديرية خلال عام 2022 إلى 51 قافلة.

منح العلاج مجانا لـ 51 ألفا و 2 مواطن

وجرى توقيع الكشف الطبي ومنح العلاج مجانا لـ 51 ألفا و 2 مواطن، وتحويل 479 مواطنا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لـ 242 مواطنا، وإجراء فحوصات معملية لـ 4378 حالة، وإجراء 665 أشعة تشخصية، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

القوافل الطبية شملت غالبية القرى في قنا

وأضاف «الداودي»، أن القوافل الطبية جرى تنظيمها في جميع مراكز المحافظة وفقا لمدى احتياج القرى للخدمات الطبية، حيث تم توزيع القوافل الطبية بواقع 8 قوافل بكل من مركز دشنا، ونجع حمادي، وقوص، وأبوتشت، و7 قوافل في مركز قنا، و5 قوافل في مركز قفط، و3 قوافل في مركز فرشوط، وقافلتين بكل من مركزىّ الوقف ونقادة.

قوافل طبية متنوعة في قنا

ومن جانبه، أشار الدكتور راجي تاضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن القوافل تشمل العديد من التخصصات الطبية مثل «العظام، الرمد، الأطفال، الباطنة، الأمراض الجلدية وتناسلية، أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الفم والأسنان، أمراض الصدر، الجراحة، أمراض النساء والتوليد، تنظيم الأسرة».

ندوات للتثقيف الصحي حول الأمراض الوبائية

وتشمل القوافل ندوات للتثقيف الصحي حول الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية حضرها حوالى 5 آلاف مواطن، مضيفا أن المديرية انتهت من إعداد خطة تنظيم القوافل الطبية للعام المقبل 2023، حيث تم اختيار القرى الأكثر احتياجا للخدمات الطبية.