منتجو الدواجن يتوقعون استقرار أوضاع الصناعة الفترة المقبلة

توقع شريف البرماوى، أحد منتجى الدواجن، أن الأسبوع المقبل سيشهد انخفاضاً فى أسعار الأعلاف، موضحاً أن الفترة الحالية ما زالت أسعار الأعلاف فى تزايد، رغم انخفاض سعر الخامات، وهو ما يمثل عائقاً أمام مربى التسمين، خاصة أن المصانع قامت بإلغاء نظام الآجل، نتيجة للتغيرات التى تحدث فى الصناعة يوماً بعد آخر، لافتاً إلى انخفاض إنتاج الكتاكيت الفترة المقبلة، نتيجة لما تعرّض له قطاع الأمهات من خسائر كبيرة.

وأضاف أن مربى التسمين والأمهات سيواجهون مشكلة السيولة، وهو ما يعود بالسلب على القطاع، بما يتمثل فى انخفاض إنتاج الدواجن، نتيجة لقلة إنتاج الكتاكيت.

البرماوي: العشوائية تسيطر على الصناعة.. وانخفاض إنتاج الكتاكيت نتيجة خروج عدد من قطاع الأمهات

وأوضح أن ما تتعرض له صناعة الدواجن نتيجة للعشوائية التى سيطرت عليها، مطالباً بضرورة قيام اتحاد منتجى الدواجن بدوره المنوط به ومحاولة تنظيم الصناعة، حيث كان يقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة بتنظيم عملية استيراد الجدود، طبقاً لاحتياجات السوق، ولكن ما يحدث الآن العكس، حيث سيطرت العشوائية على الاستيراد، كما طالب بضرورة تطبيق قانون 70 بشكل يناسب صغار المربين، لافتاً إلى أن نقل المزارع إلى الظهير الصحراوى به ظلم كبير للمربى الصغير، حيث يوجد معظمهم داخل الكتلة السكنية لعدم قدرتهم على الخروج منها.

كما أكد أهمية تطبيق عملية التسعير الموحد من قِبل الدولة، وتنظيم عملية التداول والبيع والشراء، كما طالب بضرورة تدخل جهة حكومية، مثل البنك الزراعى فى عملية استيراد الخامات وبيعها بشكل مباشر لمصانع الأعلاف، للقضاء على المحتكرين.

وأشار إلى ضرورة أن تكون هيئة الخدمات البيطرية مستقلة، حتى تستطيع متابعة القطاع البيطرى بشكل يلائم حجم استثماراته، وكذلك تشديد الرقابة من قِبل التموين على مصانع الأعلاف ومكوناته، حيث تتلاعب بعض المصانع فى تركيبة العلف، لتقليل نسبة التكلفة، مما يؤثر على جودة المنتج.

ضرورة تفعيل دور الاتحاد بشكل أقوى

وأكد ضرورة تفعيل دور الاتحاد بشكل أقوى، مطالباً بفتح باب العضوية أمام جميع المربين والشركات، حتى يستطيع تمثيل الصناعة كلها أمام الجهات التنفيذية.

بينما طالب إسماعيل الشحات، مربى أمهات وتسمين، بضرورة تشديد الرقابة على جميع مدخلات صناعة الدواجن وتوفير خامات الأعلاف بالأسعار العالمية، مع توفير هامش ربح معتدل للمستورد، بالإضافة إلى تحديد سعر عادل لمربى التسمين، وتشديد الرقابة على محلات بيع الدواجن الحية من حيث السعر.

كما طالب وزارة الزراعة بتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التى تُستخدم فى صناعة الأعلاف، مثل «الذرة والصويا»، من خلال توفير تقاوى عالية الإنتاج.