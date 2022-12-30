حالة الطقس في آخر أيام عام 2022.. بارد صباحا لطيف نهارا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة خلال آخر أيام العام الجاري 2022 حيث تفصلنا ساعات قليلة عن العام الجديد 2023.

حالة الطقس غدا

وحول حالة الطقس غدا أكدت الهيئة أن صباح الغد يشهد طقسا باردًا، لطيف نهارا على القاهرة والجيزة والقليوبية والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة كثيفة

وتوقعت الهيئة أن تسيطر شبورة مائية في الصباح الباكر قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار بنسبة 40%

وذكرت الأرصاد أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40 % على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء، تسجل الآتي:

درجات الحرارة السبت 31 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة أول أيام العام الجديد

ونوهت الأرصاد إلى درجات الحرارة المتوقعة أول أيام العام الجديد الموافق الأحد 1 يناير 2023 وتفصيلها كالتالي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.