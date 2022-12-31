رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 21 قضية مخدرات و2638 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
12:44 م | السبت 31 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين  فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

 ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 23 متهم لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (2638) حكم قضائى متنوع.

ضبط (16) قطعة سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وجارى إستمرار الحملات.

اقرأ المزيد:

ضبط 1539 قضية تموينية متنوعة.. أبرزها «حجب الأرز الأبيض»

ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية في القليوبية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة وبيع المواد البترولية بالجيزة

ضبط أسلحة نارية ومواد المخدرة بحوزة شخصين في القاهرة

ضبط هارب من 15 سنة سجن لحيازة المخدرات في جنوب سيناء

«الداخلية»: ضبط 97 قطعة سلاح ناري و383 قضية مخدرات في 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومريم جاد